Mehr Velo- und Töff-Unfälle auf Zürcher Strassen

Auf den Strassen im Kanton Zürich haben sich im vergangenen Jahr 14'911 Unfälle ereignet. Das sind rund 7 Prozent weniger als im Durchschnitt der fünf vorherigen Jahre.

Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 582 auf 591, die der Toten von 25 auf 30, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Wiederum waren rund 85 Prozent aller Schwerverletzten oder Getöteten sogenannte «schwache Verkehrsteilnehmer» also Fussgängerinnen und Fussgänger oder Zweiradfahrende.

Mehr Freizeitverkehr wegen Corona

Unterschiedliche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie. So ging der allgemeine Verkehr zurück, was auch zu weniger Unfällen als in den Vorjahren führte. Allerdings gab es mehr Freizeitverkehr und durch die langen Schönwetterphasen waren mehr Zweiräder unterwegs.

Zusammen mit dem anhaltenden Trend zum Kauf von Velos, E-Bikes und Motorrädern hatte dies laut Polizei den grössten Einfluss auf die Entwicklung der Unfallzahlen.

Die Kantonspolizei sieht offensichtlichen Handlungsbedarf im Bereich der Zweiradunfälle. Daher startet sie eine neue Kampagne zur Motorradsicherheit, bei der gleichzeitig das Problem «Lärm» thematisiert wird. Die E-Bike-Kampagne wird weitergeführt.