Im Oberland krachte es mehr als im Kanton

In mehreren Gemeinden wie in Volketswil, Rüti, Wetzikon, Zell oder Wila, in denen es weniger krachte, waren die Folgen umso schwerer, wenn es dann zum Tätsch kam. Besonders krass war diese Entwicklung in Hittnau. Dort gab es im 2020 nur noch die Hälfte der Verkehrsunfälle wie im Jahr zuvor. Gleichzeitig verletzten sich aber neun Leute, im 2019 war es nur eine Person.

Unfallträchtiges Brüttisellerkreuz

Die Zahl der Unfälle korreliert in der Region mit Grösse der Ortschaft. Im 2020 lag Uster mit 298 Unfällen an der Spitze, gefolgt von Dübendorf mit 240, Wetzikon mit 197, Volketswil mit 159 und Illnau-Effretikon mit 138.

Völlig aus dem Raster fällt dagegen Wangen-Brüttisellen. 122mal hat es dort geknallt. Zu einem guten Teil liegt das daran, dass auf Gemeindegebiet das Brüttisellerkreuz liegt. So haben sich alleine 82 Kollisionen auf der Autobahn ereignet. Bei den meisten gab es nur Sachschaden. Aber es gab doch auch 25 Verletzte, 5 davon schwer. Genau gleich viel gekracht wie in Wangen-Brüttisellen hat es in Hinwil. Und in Pfäffikon musste die Verkehrspolizei 110-mal rapportieren. Am wenigstens Unfälle in der Region wurden in Wildberg verzeichnet: 3 mit Blechschaden

Sonderfälle Wila und Weisslingen

Zwei kleinere Gemeinden, Weisslingen und Wila, fallen besonders auf. Dort gab es mit 20 respektive 19 Verkehrsunfällen zwar recht wenige Ereignisse. Doch wenn es krachte, dann zünftig: In Weisslingen verletzten sich neun, zwei davon schwer, und in Wila gab es acht Verletzte, davon drei Schwerverletzte. Gleich sieben Senioren waren dort in Unfälle involviert.