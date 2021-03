Mehr Busse gibt’s im Oberland erst ab Ende 2022

Einzelne Nachtbuslinien bedienen zudem zusätzliche Haltestellen zum Einsteigen – konkret die N84, die N86 bis Gossau, die N87 innerhalb von Wetzikon und die N88 bis Hinwil. Auf der Linie N84 besteht neu auch eine Rückfahrmöglichkeit: Ab Oetwil am See via Esslingen und Mönchaltorf nach Uster kann an allen Haltestellen eingestiegen werden – mit Anschluss an die SN5 Richtung Zürich.

Mit der neuen Linie N89 von Hinwil nach Wetzikon wird ein solches Rückfahrangebot auch für Hinwil ermöglicht. Allerdings verkehrt damit die Linie N95 nur noch bis Bubikon. Der bisher schwach frequentierte Linienabschnitt zwischen Bubikon und Rüti wird aufgehoben.

Zwei neue Nachtlinien ins Glattal

In der Stadt Zürich verschiebt sich der Knotenpunkt des VBZ-Nachtnetzes vom Bellevue an den Hauptbahnhof. Das hat auch Auswirkungen auf die Linien ins Glattal. Von der N11 werden die Haltestelle Hochbord Nord und Süd in Dübendorf nicht mehr bedient. Als Alternative sollen die umliegenden Haltestellen sowie die Nacht-S-Bahnen über Bahnhof Stettbach genutzt werden.

Die bisherige Linie N17 entfällt und wird zwischen Platte und Sonnental in Dübendorf durch die Linie N6 und die Linie N76 ersetzt. Die beiden neuen Linien N75 und N76 verkehren ab Bahnhof Stettbach. Die N19 vom Bellevue nach Benglen und Fällanden wird eingestellt und weitestgehend durch die neue Linie N74 ersetzt. Diese verkehrt alle 60 Minuten ab Bahnhofstrasse über Pfaffhausen und Benglen nach Fällanden. Zwischen der Bahnhofstrasse und Müseren in Pfaffhausen wird sie durch die Linie N71 zum 30-Minuten-Takt ergänzt. Diese N71 von der Bahnhofstrasse nach Ebmatingen und Maur ist eine weitere neue Linie. Sie wird im Stundentakt verkehren.

Nachtzüge nach Effretikon

Neu strukturiert werden auch die Nachtlinien von Effretikon aus. Effretikon wird neu mit zwei Nacht-S-Bahnen im Halbstundentakt bedient und erhält neben der bestehenden Nachtbuslinie N62 nach Weisslingen die neue Nachtbuslinie N70 von Effretikon nach Winterberg. Die Nachtbuslinien N62 und N70 werden mit einem Bus betrieben. Dadurch stehen auf der Linie N62 nur noch 30 Minuten Fahrzeit zur Verfügung und die Linienführung wird deshalb angepasst. Die Linie verkehrt neu auf direktem Weg zum Bahnhof Illnau und endet neu in Agasul.

Aufgrund der geringen Nachfrage werden in Illnau die Haltestellen Kirche, Steinacher, Wingert und Chrummenacher sowie die Haltestelle Ottikon bei Kemptthal nicht mehr bedient. Als Ersatz für die wegfallenden Haltestellen in Illnau wird neu die Haltestelle Gemeindehaus angefahren. Tagelswangen wird mit der neuen Linie N70 erschlossen.

Punktueller Ausbau – für 2023

Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 hin wird dann vor allem zu den Randzeiten ein punktueller Ausbau vorgesehen. Die S9 wird einen neuen Frühzug ab Bülach erhalten, der in Uster um 5.50 Uhr ankommen wird. Auf der S14-Linie, allerdings mit Ausgangspunkt Rapperswil, wird ein Frühzug ab 4.29 Uhr nach Uster und Zürich HB eingesetzt.

In den frühen Morgenstunden verkehrt zudem eine zusätzliche S15 von Rapperswil (ab 5.14 Uhr) Richtung Zürich Hauptbahnhof. Wie Joe Schmid festhält, reagierten die VZO darauf und liessen ihre Busse in den Oberlandgemeinden ebenso früher ausfahren. Damit entstehen neue Frühverbindungen aus den Regionen nach Zürich und ermöglichen eine Ankunft im Hauptbahnhof bereits um 5.50 Uhr mit Anschluss an die ersten Fernverkehrszüge.

In Wetzikon soll die Buslinie 856 zwischen dem Bahnhof Wetzikon und dem Widum-Quartier neu auch am Samstag im Halbstundentakt verkehren. Die VZO reagieren laut Schmid damit auf eine Petition in den entsprechenden Quartieren. «Diese kann mangels begrenzter Finanzen nur teilweise erfüllt werden. Für die darin zusätzlich geforderten Ausbauten am Abend und am Sonntag stehen keine Mittel zur Verfügung.» Die VZO orten am Samstag das grössere Nachfragepotential und ziehen daher diesen Ausbau den Sonntag- sowie Abendverbindungen vor.

Viertelstundentakt in Dübendorf

Auch die Forchbahn soll nachts zwei zusätzliche Fahrten von Esslingen nach Forch erhalten. Die beiden Buslinien 748 Dietlikon nach Dübendorf und 756 Gfenn nach Bahnhof Dübendorf werden tagsüber neu im Viertel- statt wie bisher im Halbstundentakt verkehren. Und schliesslich soll auf 2023 hin dann mit dem Ende der Bauarbeiten für die Personenunterführung in Winterthur die Betriebsdauer der S11 verlängert werden. Neu wird es ab Sennhof-Kyburg um 22.52 einen Zug nach Zürich geben und von Zürich her einen, der in Sennhof-Kyburg um 22.04 Uhr ankommen wird.

Öffentliche Auflage der geplanten Änderungen

Für die Fahrplanjahre 2022 und 2023 sind auf verschiedenen Linien im Zürcher Verkehrsverbund ZVV Anpassungen geplant. Die öffentliche Auflage der geplanten Angebotsänderungen findet vom 8. bis 28. März 2021 statt. Änderungswünsche können schriftlich bis zum 29. März 2021 ausschliesslich in der jeweiligen Wohngemeinde (nicht beim ZVV) eingereicht werden. Die neuen Fahrpläne sind bis Ende März auf der ZVV-Webseite https://www.zvv.ch/zvv/de/fahrplan/fahrplanverfahren.html einsehbar.

Nach Abschluss der öffentlichen Auflage werden die Gemeinden, die Verkehrsunternehmen und die Regionalen Verkehrskonferenzen alle Begehren beurteilen. Letztlich wird der Verkehrsrat den Fahrplan 2022/2023 genehmigen.