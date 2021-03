Polizei verhaftet einen Drogendealer in Illnau

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon verhaftete am Freitag, 26. Februar, einen Drogendealer in Illnau. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Verhaftete fiel der Polizei auf, weil er sich verdächtig verhielt, als er sich mit einem Motorfahrrad der polizeilichen Kontrollstelle an der Usterstrasse näherte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person in nichtfahrfähigem Zustand ein entwendetes Motorfahrrad ohne Versicherungsschutz lenkte. Zudem führte sie eine grössere Menge von Betäubungsmitteln mit sich. Der Betroffene wurde noch vor Ort verhaftet.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich erfolgten in der gleichen Nacht, im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Drogendealer, weitere Verhaftungen und Hausdurchsuchungen.