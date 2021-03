Bei einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen ist am Sonntagabend, 7. März, in Effretikon eine Fussgängerin schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann fuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Rikonerstrasse Richtung Grafstal. Aus derzeit nicht geklärten Gründen kam es im Bereich der Schlimpergstrasse zu einer Kollision mit einer Fussgängerin, die die Rikonerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde die 74-jährige Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Die Rikonerstrasse musste wegen dem Unfall für rund zwei Stunden gesperrt werden, eine Umleitung wurde signalisiert. Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungsteam des Kantonsspitals Winterthur und die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau im Einsatz.