Kickboardfahrer kollidiert in Dübendorf mit Auto

Es ist leider kein Einzelfall. Schon wieder prallte ein Kickboardfahrer mit einem Auto zusammen. Diesmal in Dübendorf. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr, als ein 7-Jähriger mit seinem Kickbord auf dem Trottoir der Studackerstrasse in Richtung Steinmürlistrasse fuhr.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, beabsichtigte der Schüler bei der Einmündung die Strasse auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Personenwagen. Dieser bog von der Steinmürlistrasse herkommend in die Studackerstrasse ein.

Dabei wurde der junge Kickboardfahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Urdorf in Verbindung zu setzen. Telefon 044 247 64 64.