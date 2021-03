Polizei erwischt Neulenker mit 174 Km/h in der 80er-Zone in Fehraltorf

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagabend auf der Kempttalstrasse in Fehraltorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei einen Raser aus dem Verkehr gezogen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die Kontrolle fand ausserorts auf der Kemttalstrasse statt. Dabei donnerte ein 18 Jahre alter Schweizer mit seinem Auto an der Messstelle vorbei. Der Neulenker hatte netto 174 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h auf dem Tacho. Der Fahrer war im Besitz eines Führerauseises auf Probe. Die Kantonspolizei hat diesen vor Ort einstweilen sichergestellt. Der Autofahrer wird sich wegen des Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (mae)