Dieser 22-jährige Hinwiler wird vermisst

Seit Montag, 22. Februar, wird der 22-jährige Deniz del Priore vermisst. Dies meldet die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Der junge Mann verliess am Montagmorgen seinen Wohnort in Hinwil und wird seither vermisst.

Der Gesuchte ist zirka 185 cm gross und schlank. Er hat kurze, dunkelbraun-schwarze Haare und trägt eine Brille. Er ist bekleidet mit einer beigen Wanderhose und führt möglicherweise einen orange-schwarzen Rucksack mit sich. Er dürfte in Begleitung eines hellen Chihuahua-Hundes mit einem schwarzen Fleck auf dem Nacken sein.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (kel)