Bussen-Opfer können jetzt auch per Twint bezahlen

Als Alternative kann auch über das neue Online-Bussenportal bussen.duebendorf.ch bezahlt werden. Zahlungsmethoden sind Mastercard, Visa und Twint. Hier können auch die Details zur Busse eingesehen werden.

«Wir wollen niemanden abhängen»

Die Polizei betont, dass man «niemanden abhängen wolle» und deshalb die gewohnten Bezahlwege auch künftig offen stehen würden. So könne man weiterhin am Schalter der Stadtpolizei oder per Einzahlungsschein bezahlen: «Personen, die den Online-Bussenschalter nicht nutzen können, werden wie bis anhin 30 Tage nach der Ausstellung der Ordnungsbusse eine Übertretungsanzeige mit Einzahlungsschein und den entsprechenden Hinweisen per Post erhalten.»

In der Schweiz hätten bereits mehrere Polizeikorps auf das neue System umgestellt, darunter die Stadt- und die Kantonspolizei Zürich und diverse Kommunalpolizeien im Kanton.