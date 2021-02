Rückfällig geworden – mit 90 Jahren

Es war an einem Juniabend vergangenen Jahres gegen 22.30 Uhr, als in Uster ein Auto die Aufmerksamkeit eines Polizei-Teams erregte, das in einem zivilen Fahrzeug unterwegs war. Das Auto war nämlich bei einem der grossen Kreisel im Zentrum zuerst auf der Fahrbahn stehengeblieben, und danach fuhr es so langsam weiter, dass sich der Verkehr staute.