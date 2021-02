Pünktlichere Busse wegen Corona

Die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) haben ihre Pünktlichkeit 2020 gegenüber dem Vorjahr verbessert. Gemäss einer Mitteilung erreichten 92,7 Prozent aller Fahrzeuge ihr Ziel pünktlich, das heisst, sie sind weniger als eine Minute zu früh und weniger als zwei Minuten zu spät abgefahren. 2019 lag der Wert noch bei 89,4 Prozent.

Auf die verschiedenen Gebiete bezogen hat sich die Pünktlichkeit seit Messbeginn im Jahr 2012 folgendermassen verändert: Region Furttal plus 19 Prozent, Glattal/Flughafen plus 13,2 Prozent, Region Effretikon plus 28,2 Prozent und Volketswil plus 13,6 Prozent.

Ein Grund für die Entwicklung war die Corona-Situation und der damit verbundene Mobilitätsrückgang: Es gab weniger Staustunden, schnellere Fahrgastwechsel und während mehrerer Monate keine Zeitverluste mehr infolge des Billettverkaufs in den Bussen.