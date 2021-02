Zwei Autos kollidieren frontal

Wie eine Leserreporterin mitteilt, sind am Freitagabend zwei Autos auf der Strasse durch das Aatal frontal zusammengeprallt, die beiden Fahrzeuge seien sehr stark beschädigt. Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage den Unfall. Eine Person sei leicht verletzt ins Spital gebracht worden.

Da die Unfallstelle – unweit der Ortseinfahrt Aathal in Richtung Uster – derzeit nur einspurig passierbar ist, kommt es zu grösseren Verkehrseinschränkungen. Die Unfallstelle werde jedoch in absehbarer Zeit geräumt, so die Kantonspolizei.