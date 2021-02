Trotz 130 km/h in 60er-Zone: Raser entgeht dem Gefängnis

Was eine Patrouille der Stadtpolizei Dübendorf an einem Oktobertag 2018 auf der Überlandstrasse per Zufall auf Video festhalten konnte, war deutlich mehr als nur eine Tempoüberschreitung. Die Polizisten beobachteten, wie ein damals 18-Jähriger mit einem VW Golf und ein 22-Jähriger mit einem VW Golf GTI Richtung Zürich bretterten.