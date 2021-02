E-Bike-Fahrer stürzt in Gossau auf Trottoir und verletzt sich schwer

Ein 74-jähriger Velofahrer ist am Montagnachmittag in Gossau gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Mann war mit seinem leichten E-Bike auf der Bertschikerstrasse von Bertschikon unterwegs in Richtung Dorfzentrum. Auf der Höhe von Haus Nummer fünf stürzte der Mann auf das Trottoir auf der rechten Strassenseite. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu. (mae)

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 85 00, in Verbindung zu setzen.