Auto überschlägt sich nach Selbstunfall auf der A15 Richtung Hinwil

Bei einem Verkehrsunfall auf der A15 hat sich am Freitagmorgen in Hinwil eine Autofahrerin verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Um 10 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Auto auf der A15 in Richtung Hinwil. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto nach der Autobahneinfahrt Dürnten über den rechten Fahrbahnrand hinaus, geriet auf das ansteigende Wiesenbord.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam in Seitenlage auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin erlitt dabei mittelschwere Verletzungen und musste mit einem Rettungsfahrzeug von Regio 144 ins Spital gefahren werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 85 00, in Verbindung zu setzen.