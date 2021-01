Fahrzeug in Dübendorf brennt

Wie eine Leserreporterin meldet, ist es am Montagmittag an der Neuhofstrasse in Dübendorf zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Feuerwehr habe das Auto in der Folge löschen können.

Die Kantonspolizei bestätigt den Vorfall, es habe sich dabei um einen einzelnen Vorfall gehandelt ohne weitere involvierte Fahrzeuge und es seien auch keine Personen zu Schaden gekommen.