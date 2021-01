Kleinwagen prallt in Eisenpfosten

Ein Kleinwagen ist am Freitagmorgen im Industriegebiet von Pfäffikon mit mehreren Eisenpfosten kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Schanzstrasse in Richtung Usterstrasse zwischen dem Gebäude der W. Locher & Co AG und der Wertstoffsammelstelle der Gemeinde.



Anschliessend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne den entstandenen Schaden zu melden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Polizei geht davon aus, dass das unbekannte schwarze Fahrzeug aufgrund des Zusammenpralls an der Front massiv beschädigt sein muss.

Zeugenaufruf



Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrszug Hinwil telefonisch unter 044 938 85 00 in Verbindung zu setzen.