«Die Feuerwehr hat super gearbeitet»

Um zirka 10 Uhr brach am Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der Höslistrasse ein Brand aus, bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der oberste Stock in Vollbrand. Die Feuerwehr von Bubikon brachte das Feuer zusammen mit der Stützpunktfeuerwehr Hinwil rasch unter Kontrolle.