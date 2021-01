Live-Ticker: So verlief der verrückte Schneetag im Oberland

Als der Morgen erwacht, sieht es schlimmer aus als am Abend zuvor. Je nach Ort in der Region hat sich der Himmel in Form von weiteren zehn, zwanzig, dreissig oder gar noch mehr Zentimetern Schnee auf die Erdoberfläche entleert. Dieser Umstand bringt den Verkehr, auch den öffentlichen, zu guten Teile nicht nur zum Erliegen, sondern hält ihn davon ab, überhaupt Fahrt aufzunehmen.

Dabei ist der Schnee auf der Strasse nur eines der Probleme. Viele Feuerwehren melden auch gebrochene Äste oder gar gefallene Bäume, die auf den Strassen liegen – und das schon seit dem Vorabend. «Kaum waren wir auf dem Heimweg, kam die nächste Meldung und wir konnten wieder umdrehen», sagt René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben. Zwar habe man hin und wieder eine neue Gruppe alarmieren können, damit sich die Leute etwas abwechseln konnten. «Einige haben aber kein Auge zugetan.»

Der Feuerwehr Uster geht’s nicht anders. Dauereinsatz seit Donnerstagnachmittag – so berichtet Kommandant Sascha Zollinger. Auch in seiner Truppe hätten viele keine Minute geschlafen in der Nacht. Gegen 30 Einsätze habe es innert 20 Stunden etwa gegeben, vermutet er um den Mittag. Das Hauptproblem seien umgefallene Bäume. Die sorgten nicht zuletzt für mehrere gesperrte Strassen. «Einige konnten wir nicht wegräumen, weil es zu gefährlich gewesen wäre.»

Im Wald bleibts gefährlich

Grundsätzlich wird der Wald durch den Schnee zur Gefahr – deshalb raten die Feuerwehren ab, sich draussen aufzuhalten. Denn überall sei mit umstürzenden Bäumen zu rechnen. «Das kann tödliche Folgen haben», so Ehrenmann.

Der Kyburger Förster Anselm Schmutz sagt: «Der Wald ist derzeit eine grosse Gefahr, selbst für Profis wie uns. Von unseren Einsatzkräften ist derzeit niemand im Wald unterwegs.» Er rechnet damit, dass sich die Situation in den nächsten zwei Tagen noch verschlimmern könnte. Insbesondere wenn die Temperaturen, wie am Samstag erwartet, sinken werden. «Wenn es dann auch noch windet, wird festgefrorener Schnee auf den Bäumen nicht mehr einfach abfallen. Dann brechen ganze Äste unter der Bruchlast ab.» Deshalb sei um Bäume auch in den nächsten Tagen Vorsicht geboten.

Doch das ist nur eine von unzähligen Folgen des massiven Wintereinbruchs. So ist etwa die Zuglinie zwischen Wetzikon und Uster während Stunden unterbrochen, was zu weiträumigen Umfahrungen, überfüllten Perrons und langen Wartezeiten führt. S5, S15 und S14 fallen über längere Zeit komplett aus. Dasselbe gilt für die S26 zwischen Rüti und Winterthur, die morgens praktisch gar nicht mehr kursiert.

Der Pöstler kam nicht überall

Auch die Post hatte Probleme mit dem Schnee. So gibt es am Freitag etwa in der Zustellregion Winterthur keine Post, zu der auch die Gemeinden Wila und Wildberg aus dem Bezirk Pfäffikon gehören. Die Post begründet das mit der Sicherheit. Briefe und Pakete sollen nach Möglichkeit am Samstag zugestellt werden. Weiter räumt die Post ein, dass auch in der Zustellregion Hinwil, vor allem in den hügeligen Gebieten eine Auslieferung nicht überall möglich ist.

Die Buschauffeure können ihre Arbeit indes – zwar mit Beeinträchtigungen, aber in vielen Fällen wie gewünscht – erfüllen. «Es hat Linien gegeben, die ohne Verspätungen und Ausfälle auskamen», sagt Joe Schmid, Mediensprecher der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO).

Die Probleme beginnen ab 7 Uhr vor allem im Raum Pfannenstiel – eine gesperrte Strasse führt zu einem Linienausfall zwischen Meilen und Pfannenstiel. In den Oberländer Hügeln sind die Busse indes zu guten Teilen mit Schneeketten unterwegs. Für Fahrgäste kann das ärgerlich sein, weil sie teils mitten auf Linien umsteigen müssen. Doch ab 13.55 Uhr verkehren immerhin wieder alle VZO-Linien.

Selten so viel Schnee aufs Mal

Joe Schmid ist insbesondere erfreut über die Hilfe der Schneeräumungsdiensten. Sie hätten enorm geholfen, sagt er. Denn in seinen 16 Jahren bei den VZO erinnere er sich nicht an einen Winter mit so viel Schnee in so kurzer Zeit.

Ein Blick in die Archive und Winterbulletins von MeteoSchweiz zeigt tatsächlich, dass solche Schneefälle eher unüblich sind. Letztmals gab es im Februar 2013 richtig grosse Schneemassen, aber nicht an einem Stück. Davor war 2006 der härteste Winter – damals kam es letztmals zur Seegfrörnis von Pfäffiker- und Greifensee. Die üppigsten Schneefälle folgten aber erst, als die Seen wieder aufgetaut waren. Nach einer kurzen frühlingshaften Phase Ende Februar, fiel am ersten Märzwochenende 2006 so viel Schnee auf einen Schlag, dass die halbe Schweiz kurzzeitig im Chaos versank. Weil es aber das Wochenende betraf, kam es zu weniger Beeinträchtigungen des Werkverkehrs. (Fabia Bernet, David Kilchör, Tanja Bircher, Mirja Keller, Rolf Hug)