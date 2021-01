Live-Ticker: Schneemassen sorgen für Chaos im Verkehr

Dass so viel Schnee in so kurzer Zeit gefallen ist, das sei schon lange her, sagt das Sternenberger Dorforiginal Mike Mitchell auf telefonische Anfrage. Er wohnt unweit der Sternenberger Kirche und ist heute zuhause geblieben, wie wohl viele Sternenberger.

«Wer heute nicht raus muss, bleibt zuhause», sagt Mitchell.

Das Postauto fahre bis auf weiteres nicht und die meisten liessen bei diesen Verhältnissen das Auto ebenfalls in der Garage. Auf der Strasse sehe man derzeit nur grosse Traktoren mit Pfadschaufeln.



Abgeschnitten sei Sternenberg jedoch nicht. Einheimische könnte mit dem «4x4» zwar nach Bauma hinunterfahren, einfach langsam und vorsichtig. Wegen dem vielen Schnee hätten viele aber wohl vorgesorgt und Anfang Woche für mehrere Tag eingekauft, sagt Mitchell. «Wir sind uns solches Wetter ja ein wenig gewöhnt.»



Touristen werden heute wohl nicht nach Sternenberg gehen. Und auch Handwerker meiden die Strecke. «Ich wollte heute mit ihnen etwas wegen der Kanalisation an meinem Haus besprechen, doch sie haben den Termin abgesagt», erzählt Mitchell.

Der viele Schnee erinnert ihn an das Jahr 1800, als man nur einmal im Winter mit Fassdauben ins Dorf ging, um zum Beispiel Salz zu holen. Er hat für Mitchell seine schönen Seiten. «Heute Nachmittag spiele ich Alphorn auf meiner Terrasse. In dieser winterlichen Pracht ist das wunderschön.» (Foto: PD)