Rutschgefahr auf verschneiten Oberländer Strassen

Geduld brauchten am Dienstagabend auch viele Pendler auf den Strassen der Region. Die Autos stauten sich wegen der zum Teil prekären Strassenverhältnisse stärker als sonst. Auch einige Buslinien im ZVV-Netz hatten Verspätung.

Die schneebedeckten Strassen machten auch den Bussen der VZO zu schaffen. So blieb ein Bus der Linie 880 in Wolfhausen nach dem Kreisel in Richtung Bubikon im Hang stecken, wie ein Leserreporter Züriost meldete. Der abgerutschte Bus blockierte auch den Bus derselben Linie in der Gegenrichtung.

Die Strasse zwischen Bubikon und Wolfhausen war dadurch rund eine Stunde blockiert, wie der Leserreporter berichtet. Die VZO schickten allerdings sehr schnell Ersatzbusse und stellten so den Betrieb der Linie sicher.

Wegen des Dauerschneefalls und viel Wind hat sich im Verlauf des Dienstags die Lawinengefahr in Teilen des Alpengebiets stark erhöht.Bis am Freitag können es laut SRF Meteo am Alpenhauptkamm sogar bis 120 Zentimeter werden, lokal auch mehr. Die intensivste Niederschlagsphase ist für die Nacht auf Donnerstag prognostiziert worden. (lah/mae)