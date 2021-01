Am Montagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Landihofstrasse in Uster zu einem Küchenbrand. Dabei wurde eine Person verletzt, wie die Feuerwehr Uster auf Facebook schreibt. Trotz schnellen Ausrückens sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, heisst es weiter.