Polizei löst in Lindau Autoposer-Treffen auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag löste die Kantonspolizei Zürich ein illegales Autoposer-Treffen in Grafstal in Lindau auf. Aufgrund eines Hinweises habe die Polizei während mehreren Stunden auf einem abgelegenen Parkplatz 57 Fahrzeuge und rund 150 Personen überprüft. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.