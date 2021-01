Hecke in Rapperswil-Jona fängt Feuer

Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend geriet an der Stampfstrasse in Rapperswil-Jona, bei den dortigen Schrebergärten, eine Hecke in Brand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Meter der Thujahecke in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. An der Hecke entstand Sachschaden von über tausend Franken. Aufgrund der ersten Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. (mae)

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen: Personen, welche Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, Tel. 058 229 52 00, zu melden.