18-Jährige baut Selbstunfall in Dübendorf und verletzt sich

Das Fahrzeug prallte in der Folge auf Höhe Strehlgasse gegen einen Pfosten am linken Strassenrand, überquerte anschliessend die Strasse und prallte auf dem Lindenplatz heftig gegen eine Plakatsäule sowie einen Hydranten und kam schliesslich stark beschädigt zum Stillstand. Die verletzte Lenkerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.