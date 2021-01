Knabe stürzt neun Meter von Kletterwand

Bei einem Sportunfall ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Kollbrunn ein Knabe rund neun Meter von einer privaten Sportkletterwand gestürzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Durch den Aufprall verletzte sich der Knabe erheblich und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.