Glattalbahn stösst mit Auto zusammen

Wie ein Leserreporter mitteilt, ist es in Dübendorf zu einem Unfall gekommen. Er ereignete sich an der Ringstrasse, bei der Socar-Tankstelle. Gemäss Kantonspolizei kollidierte die Glattalbahn mit einem Personenwagen. Eine entsprechende Meldung sei bei der Polizei um 12.45 eingegangen. Personen seien nicht verletzt worden, nur Sachschaden sei entstanden. Die Abklärungen der Polizei sind am Laufen.