Wieso qualmt dieser Baum von innen?

Seltsamer Einsatz der Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen: Am Freitagmittag gegen 13 Uhr musste sie wegen eines brennenden Baumes an die Buenstrasse in Dübendorf ausrücken. Doch brennend erwies irgendwie das falsche Wort für den Zustand des Baumes.

Denn, so berichtet die Feuerwehr und so zeigen es auch deren Bilder, der Baum glimmte im Innern. Löschversuche von aussen seien deshalb komplett wirkungslos geblieben, so die Feuerwehr.

Fällung, dann Löschung

Letztlich blieb den Einsatzkräften nur eins übrig: Den Baum zu fällen und den Brand im Innern auf diese Weise zu löschen.

Im Einsatz standen rund 20 Feuerwehrangehörige, zudem war die Stadtpolizei Dübendorf auch vor Ort. Die Brandursache sei unbekannt.