Arbeitsloser plante Mord – weil er unbedingt ins Gefängnis wollte

«Ich bin selten sprachlos, aber jetzt …». Der vorsitzende Richter fasste zusammen, was alle dachten, die am Donnerstag am Bezirksgericht Uster dem Prozess gegen einen 53-Jährigen beiwohnten. Einem Angeklagten, der in verstörender Offenheit präzise, überlegt und logisch begründet darlegte, weshalb er unbedingt jemanden umbringen wollte – und vor allem, dass er dasselbe unter gewissen Umständen garantiert wieder tun werde.