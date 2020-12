Rütner erwachen zweimal hintereinander - wegen Fehlalarm

Es gibt sie manchmal, diese Momente, in denen eigentlich alles dumm läuft und am Ende so ziemlich jede beteiligte Partie irgendeinen Schaden davon trägt. So geschehen in der Nacht auf Sonntag in Rüti - und das gleich doppelt.

Kurz nach zwei Uhr ging der Spuk los. Eine automatische Brandmeldeanlage an der Neuhofstrasse schlug Alarm. Die Feuerwehr rückte zu besagter Stelle aus und erkundete das betroffene Gebäude. Den Brandmelder fand sie relativ zügig, doch Feuer war hier Fehlanzeige. Weshalb das Ding ausschlug, blieb unklar.

Zur Sicherheit sperrten die Einsatzkräfte die Strasse mal komplett ab. Doch nur kurze Zeit später beendete sie den Einsatz unverrichteter Dinge.

Rüti konnte also weiterschlafen. Aber nicht sonderlich lange. Denn keine 2,5 Stunden später ging die Brandmeldeanlage an selber Strasse erneut los. Die Feuerwehr stürmte mit lautem Gehorne zurück zum vorherigen Einsatzort und erkundete das Gebäude erneut. Der Befund: Wieder nichts.

Einsatzleiter blieb vor Ort

Doch immerhin liess sich die Feuerwehr, wie sie berichtet, auf keine weiteren Spässchen des Brandmelders ein. Der Einsatzleiter blieb kurzerhand vor Ort, bis eine zuständige Person die Anlage sauber inspizieren konnte. So kam es zu keinem weiteren unnötigen Ausrücken - aber ein zweites Mal zu einer vollständigen Strassensperre.

Die Moral der Geschichte: Beim Fehlalarm eines Brandmelders zur nächtlichen Stunde gibt es eigentlich nur Verlierer. Die Rütner bekamen eine durchzechte Sirenen-Nacht aufs Auge gedrückt, die Feuerwehrleute schlugen sich die dunklen Stunden mit Einsätzen ohne Sinn und Zweck um die Ohren und die Eigentümer der Liegenschaft mit dem fiesen Alarm müssen wohl gleich zwei Feuerwehreinsätze berappen. Eine Nacht zum Vergessen.