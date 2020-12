Post-Mitarbeiter bediente sich im Tresor

Kam früher in einer Filiale der Post eine grössere Summe Geld weg, war praktisch jedes Mal der Besuch eines Räubers der Grund dafür. Tempi passati: Aufgrund der immer strikteren Sicherheitsmassnahmen zahlt sich heute ein Überfall kaum mehr aus. So finden sich beispielsweise in der Statistik der Kantonspolizei Zürich zwischen 2015 und 2020 gerade mal noch ein bis maximal drei Post-Raube jährlich.