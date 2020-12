Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Fällanden

Am Freitagnachmittag wurden in Fällanden bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen zwei Personen mittelschwer verletzt. Gegen 13:20 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau, in Begleitung eines 84 Jahre alten Beifahrers, auf der Zürichstrasse in Fällanden bergwärts.

In einer starken Linkskurve geriet ihr Auto rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Böschung und wurde auf die Strasse zurück geschleudert. Dabei kollidierte das Auto seitlich mit dem Lastwagen eines 59-jährigen Chauffeurs auf der Gegenfahrbahn. Die beiden Insassen des Autos wurden bei der Kollision mittelschwer verletzt und mit Rettungswagen in Spitäler gefahren, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.



Wegen des Unfalls musste die Zürichstrasse in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Fällanden hatte eine Verkehrsumleitung eingerichtet. (vaj)