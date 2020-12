Kollision zwischen zwei Autos

Auf der Gstalderstrasse in Seegräben in Richtung Aathal ist es am Samstagmittag zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Beim Unfall habe sich niemand verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt.

An den Fahrzeugen sei dagegen ein Sachschaden entstanden, die Autos mussten abtransportiert werden. Die Gstalderstrasse wurde in der Folge kurzzeitig gesperrt. Die Kantonspolizei hatte eine entsprechende Umleitung signalisiert.