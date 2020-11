Hobby-Schatzsucher ist 1000 Fundstücke wieder los

Am vergangenen Freitag, dem 20. November, kontrollierte die Stadtpolizei Uster einen Hobby-Schatzsucher in einem Waldstück in Uster, wie sie heute bekanntgegeben hat. Der Mann war einer Patrouille nach dem Eindunkeln um 17 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Autobahnanschlusses Uster-West aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen konnten die Polizisten erkennen, dass der Verdächtige mit einem Metalldetektor nach Bodenschätzen suchte.

Funde gehören dem Kanton

Die anschliessende Kontrolle hat laut Polizei ergeben, dass der 33-jährige Hobby-Schatzsucher keine Bewilligung für die Suche vorlegen konnte. Da der Mann aber archäologisches Fundgut auf sich trug und mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet war, hätten sich weitere Ermittlungen aufgedrängt.