Lastwagen kollidiert mit Linienbus

Am Freitagmorgen, 20. November, kam es in Uster um 9.30 Uhr bei der Verzweigung der Brunnenstrasse mit der Wagerenstrasse zu einem Zusammenstoss von einem Fahrzeug und einem Linienbus. Der Bus fuhr von der Wagerenstrasse auf die Brunnenstrasse ein, als er mit dem Lastwagen, der in Richtung Pfäffikon fuhr, zusammenprallte.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge leicht bis mittelschwer beschädigt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Passagiere sowie die beiden Chauffeuere wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrszug Hinwil in Verbindung zu setzen, Telefon 044 938 85 00. (zo)