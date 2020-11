Fernsehsessel fing Feuer

Am Donnerstag um 9.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei eine Meldung ein, wonach es in einem Wohnzimmer an der Burgstrasse in Uster brenne. Die Stützpunktfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Stadtpolizei Uster rückten umgehend aus.

Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, war vor Ort der Brand bereits gelöscht und die betroffene Frau erwartete die Einsatzkräfte in unversehrtem Zustand. Gemäss ersten Abklärungen hatte die 68-jährige Frau die Fernbedienung betätigt, um die Lehne am Sessel zu verstellen. Daraufhin stach eine Flamme aus dem Möbel. Die Frau reagierte schnell und bekämpfte die Flamme erfolgreich mit einer Löschdecke.

Die Stadtpolizei Uster klärt jetzt zusammen mit dem Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich den Sachverhalt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden dürfte sich laut Mitteilung auf mehrere tausend Franken belaufen.