Ölspur in der Rütner Ferrachstrasse

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr Rüti in die Ferrachstrasse ausrücken. Ein Fahrzeug hatte hier Öl verloren. Die Feuerwehr beseitigte die Ölspur mit Ölbinder und Besen.



Während der Reinigunsarbeiten musste die Ferrachstrasse jeweils in eine Fahrtrichtung kurzzeitig gesperrt werden. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.