Erneuter Wasserwehr-Einsatz für Feuerwehr Rüti

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Woche: Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Rüti nach einem ähnlichen Vorfall in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Wasserwehreinsatz gerufen. Kurz nach 10 Uhr rückte die Feuerwehr an die Ferrachstrasse aus. In einem Technikraum wurden zirka 10 Zentimeter Wasser vorgefunden. Das Wasser wurde durch den Ablauf zurückgedrückt.

Die Ursache dafür sei unbekannt, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Das Wasser wurde mit einer Pumpe und einem Wassersauger abgesogen. Zudem wurde der Liftschacht, in welchem sich ebenfalls zirka fünf Zentimeter Wasser befanden, mit dem Wassersauger gereinigt. Nach zirka zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Der Verkehr sei während des Einsatzes nicht beeinträchtigt worden, heisst es in der Mitteilung weiter. (kel)