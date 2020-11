Einbrecher steigen in Rapperswiler Klublokal ein

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstagnacht und Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Klublokal an der St. Dionysstrasse.

Dort stahl sie diverse Zigarettenstangen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus einem Zigarettenautomaten. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Gemäss Kantonspolizei entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 5'400 Franken. (aku)