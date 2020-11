In Dübendorf verschwundener 17-Jähriger unverletzt angetroffen

Ein17-jähriger junger Mann verliess am Dienstag gegen Mittag seine Arbeitsstelle in Dübendorf. Seither wurde er vermisst, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Er sei beeinträchtigt (Trisomie 21) weshalb um schonendes Anhalten gebeten werde.

Am späten Abend konnte der junge Mann in einem öffentlichen Verkehrsmittel in Zollikon unverletzt angetroffen werden. Er wurde anschliessend nach Hause gebracht.