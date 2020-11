17-Jähriger in Dübendorf verschwunden

Der 17-jährige Uranik Hajdari verliess am Dienstag gegen Mittag seine Arbeitsstelle in Dübendorf. Seither wird er vermisst, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Er ist beeinträchtigt (Trisomie 21) weshalb um schonendes Anhalten gebeten wird.

Der Vermisste ist ungefähr 160 Zentimeter gross und von fester Statur. Er hat braune, kurze Haare. Er ist mit einer blauen Trainerhose und einem dunkelgrauen Pullover bekleidet. Er trägt zurzeit keine Regenjacke und dürfte deshalb auffallen.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.