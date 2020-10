Frau bei Tramunfall in Dübendorf tödlich verletzt

Bei einer Kollision zwischen einer Fussgängerin und einem Tram ist am Freitagabend in Dübendorf eine Frau tödlich verletzt worden, dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung mit.

Gegen 17.40 Uhr sei ein 60-jähriger Chauffeur mit einem Tram der Linie 12 von der Sonnentalstrasse in Richtung Wallisellen gefahren. Auf der Höhe der Gärtnerstrasse betrat eine 40-jährige Frau den Fussgängerübergang und wurde vom Tram erfasst. Sie habe dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstorben sei, so die Kantonspolize weiter.

Tram angehoben

Für die Bergung der Verunfallten musste das Tram mit Luftkissen angehoben werden. Die Ringstrasse musste wegen des Unfalls in beiden Richtungen gesperrt werden. Für Bergungs- und Verkehrsaufgaben wurde die Feuerwehr aufgeboten.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der zuständige Staatsanwalt, die Stadtpolizei Dübendorf, die Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen, die Stützpunktfeuerwehr Wallisellen, das Forensische Institut Zürich sowie Spezialisten der VBZ und der VBG im Einsatz. (fbe)

Zeugenaufruf



Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.