Brand an Pfäffiker Witzbergstrasse

In Pfäffikon ist am Samstagabend an der Witzbergstrasse ein Brand ausgebrochen. Gemäss einem Leserreporter ist eine Liegenschaft im Raum der Chickeria betroffen. Einsatzleiter der Feuerwehr Pfäffikon Marcel Mettler bestätigt das. Es handle sich um einen Brand im Bürogebäude neben der Chickeria.

Wieso dass es gebrannt hat sei noch unklar, so Mettler. Der Brand habe aber schnell gelöscht werden können. Die Meldung sei um 18.20 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Vor Ort seien nebst der Feuerwehr Pfäffikon auch die Stützpunktfeuerwehr Uster, der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Zürich gewesen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage. Nach ersten Erkenntnissen habe es beim Brand keine Verletzten gegeben. (fbe)