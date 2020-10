Feuerwehr entfernt gestürzten Baum

Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg um 5 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. In Wila war eine grosse Esche auf die Tablatstrasse, auf Höhe der Agrola Tankstelle, gefallen. Sechs Feuerwehrmänner standen während einer Stunde im Einsatz. «Wir wissen nicht warum der Baum auf die Strasse fiel», erklärt Kommandant Urs König auf Anfrage.



Die Feuerwehr sicherte den Verkehr und zersägte den rund 40 Zentimeter dicken Baum. Die Stücke wurden am Strassenrand entsorgt, um die Strasse wieder für den Verkehr öffnen zu können. (gäh)