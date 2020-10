Jetzt wird die Bubiker Hauptverkehrsachse vorübergehend gesperrt

Die Bauarbeiten an der Rütistrasse beim Egelsee in Bubikon sind fast abgeschlossen. Nun stehen auf dem stark befahrenen Abschnitt zwischen dem Kämmoos-Kreisel, wo auch die Zufahrt zur Oberlandautobahn ist, und dem Kreisel Bubikerstrasse noch die abschliessenden Belagsarbeiten an.