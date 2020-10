Grastrocknerei in Gossau gerät in Brand

Am Mittwochnachmittag rückten gleich drei Feuerwehren an die Grüningerstrasse in Ottikon aus. Wie die Feuerwehr Gossau auf ihrer Website schreibt, bildete sich in der Trommel der dort ansässigen Grastrocknerei ein Brand und dadurch eine enorme Hitze. Durch Kühlung der Trommel hätten jedoch grössere Schäden verhindert werden können, so die Feuerwehr.

Bilder vom Einsatz zeigen denn auch viel Rauch und Russ, aber keine Flammen. Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr Gossau, die Feuerwehr Uster und Hinwil, ein Rettungswagen der Regio 144 und ein Saugwagen.