Arbeiter stirbt auf Baustelle in Wetzikon

An der Talstrasse in Wetzikon hat sich heute Mittag auf einer Baustelle ein tödlicher Unfall ereignet. Der Eingang zur Talstrasse ist am Nachmittag noch abgesperrt, ein Warndreieck mit der Aufschrift Feuerwehr versperrt den Weg. Wenige Meter davon entfernt ist ein rotweisses Band, das mit «Polizei-Sperrzone» beschriftet ist, über die Strasse gespannt. Sechs Polizisten stehen dahinter und diskutieren.

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, kam es kurz vor der Mittagspause um 11.45 Uhr zum fatalen Unfall. Das Unglück ereignete sich, als ein Kran eine leere Mulde zum Umplatzieren anhob. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen sei die Mulde dann zu Boden gefallen. Dabei traf sie gemäss Polizei einen 60-jährigen Bauarbeiter und verletzte ihn schwer. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.