Auto kollidiert in Weisslingen mit Kickboard-Fahrer

Am Donnerstagmorgen, kurz nach acht Uhr, passierte ein grösserer, heller Personenwagen die Verzweigung Dorfstrasse/Oberhof/Steinacher in Weisslingen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem 13-jährigen Kickboardfahrer, der in Folge stürzte und sich verletzte. Der Automobilist oder die Mobilistin hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Junge begab sich nach dem Unfall selbständig in die Schule, wo die Lehrpersonen dann auf die unbestimmten Verletzungen aufmerksam wurden. Nach der Erstversorgung durch einen Arzt wurde der Junge mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Personen, welche zum Unfallhergang oder zum beteiligten Personenwagen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.