Volketswiler «Hunde-Erzieher» wegen Tierquälerei verurteilt

Es war ein ziemlich ungleiches Duell: Auf der einen Seite ein stämmiger Mann, auf der anderen Seite ein gerade mal 20 Zentimeter grosser Prager Rattler. Zum Zusammentreffen der beiden Spezies kam es an einem Novembernachmittag vor zwei Jahren. Als die Enkelin der Hundebesitzerin mit Hündin Soley in ihrem Wohnquartier in Volketswil spazieren ging, begegnete sie dort ihrem Nachbarn. Der ehemalige Hauptmann der Schweizer Armee hat offenbar die Angewohnheit, Hundehaltern Ratschläge zu erteilen, wie sie ihre Vierbeiner zu erziehen hätten.