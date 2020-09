Lieferwagenfahrer übersieht Velofahrer

Am Samstag ist es auf der Zürcherstrasse in Rapperswil zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Velo gekommen. Dabei wurde ein 38-jähriger Velofahrer leicht verletzt.



Der Fahrer des Lieferwagens hatte beim Abiegen den Velofahrer, welcher in dieselbe Richtung fuhr, übersehen. Dieser kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken.